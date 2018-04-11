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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Manisa'da polislere meşaleli kutlama

Manisa'da polislere meşaleli kutlama

Polislerden detaylar

Polis 

-Polislerin uygulama yapmasından detaylar
-AK Parti'li gençlerin meşalelerle kutlama yapmasından detaylar
-AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk'un konuşması
-Polislere baklava ikram edilmesi

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polislerin uygulama yaptığı sırada meşalelerle ziyaret ederek polislere baklava ikram etti. AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları üyeleri Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sarıgöl'de polislere sürpriz kutlama yaptı. Girne Caddesi üzerinde asayiş ve trafik uygulaması yapan polisleri meşaleler yakarak ziyaret eden gençler, polislere baklava ikram etti. Kutlama sonrası konuşan AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, "Bizlerin huzur ve güveni için gece ve gündüz çalışmakta olan polis arkadaşlarımızı sıradan bir kutlama yerine ilginç ve aniden kutlama yapmak istedik. Bu nedenle tüm polislerimizin günlerini kutlar, görevlerinde başarılar dilerim" dedi.

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