Manisa 'da "Millet Kırathanesi" açıldı - Millet Kıraathanesinin açılışının yapılması - Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin konuşması - Kıraathaneden detay görüntüler - Vatandaşlardan Hüseyin Pala'nın konuşması Manisa 'da "Millet Kıraathanesi" açıldı - Kitaplar, dinlenme alanları ve bilgisayarların olduğu kıraathanede kitap okumaya gelenlere ücretsiz ikram servisi yapılıyorMANİSA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Millet Kıraathanesi" Manisa 'da törenle açıldı.Yunusemre ilçesi Kaynak Mahallesi'nde tek katlı binada açılan Ege Bölgesi'nin ilk "Millet Kıraathanesi"nde kitaplar, dinlenme alanları ve bilgisayarlar bulunuyor. Kitap okumak için gelenlere görevliler tarafından ücretsiz ikram servisinde bulunuluyor.Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, törende yaptığı konuşmada, kıraathaneye gelen kişilerin kitap okuyup, çay ve kek ikramlarından faydalanabileceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millet Kıraathanesi" projesini açıkladığında muhalefet tarafından çok eleştirildiğini belirten Çerçi, şöyle konuştu:"Muhalefet tarafından bu proje polemik konusu haline getirildi. Bu hayırlı bir iş, güzel bir düşünce. Seçim meydanlarında muhalefetin ağzına sakız yapıldı. Cumhurbaşkanımızın derdi Türk gençliğinin bilgiyle, kültürle donanmasıdır. Osmanlı döneminde kıraathane kültürü var. Okuma salonu olarak açılmış kıraathaneler kahvehanelere dönüşmüş. Sadece sohbet edilen, çay, kahve içilen ortamlara dönüştürülmüş. Cumhurbaşkanımızın arzusu zamanın boşa geçirilmemesidir. Biz bu projeyi çok benimsedik. Siyasi bir polemik konusu değildir."Binayı restore edip kıraathaneye dönüştürdüklerini ifade eden Çerçi, "Millet Kıraathanesi'nde e - kütüphane de bulunuyor. Gelenler, çayı, kahveyi, keki belediyemizin imkanlarıyla tüketebilecekler. Dinlenebilinen, kitap okunabilen, çayın, kahvenin içilebileceği bir mekandır. Burası bir kütüphane değildir. Sadece öğrencilere değil halka da açıktır. Herhangi bir ücret de istenmeyecek." dedi. "Millet Kıraathanesi"nin gündüz açık olacağını, talep olması halinde gece de hizmet vereceğini dile getiren Çerçi, kendisinin de buraya kitap bağışladığını belirterek, kitap sayısının artırılacağını kaydetti. Konuşmaların ardından "Millet Kıraathanesi"nin açılış kurdelesi kesildi ve vatandaşlar kıraathaneyi gezdi.Kıraathaneyi gezen vatandaşlardan 74 yaşındaki Hüseyin Pala, daha önce böyle bir kıraathaneyle karşılaşmadığını anlatarak, "Çok güzel bir yer olmuş. Gençler burada kitap okuyabilirler. Ben de her zaman buraya gelirim. Kahveye gitmeyen gençler dışarda dolaşıyor, böyle bir yerde vakit geçirebilirler." diye konuştu.