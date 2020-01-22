Manisa'da meydana gelen 5,4'lük deprem İstanbul'da da hissedildi

- Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 8,5 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Deprem İstanbul'da da hissedildi. (ÖY-
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