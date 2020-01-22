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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Manisa'da meydana gelen 5,4'lük deprem İstanbul'da da hissedildi

Manisa'da meydana gelen 5,4'lük deprem İstanbul'da da hissedildi

sokaklardan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Deprem 


- Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 8,5 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Deprem İstanbul'da da hissedildi. (ÖY-
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