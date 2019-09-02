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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Manisa'da korkutan okul yangını

Manisa'da korkutan okul yangını

OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİ

Gaz Akışı Okul Yangını Trol 

-İTFAİYENİN MÜDAHALESİ

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir lisenin bilgisayar parçalarının bulunduğu depoda çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Yangın Manisa'nın Turgutlu ilçesi Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 3. katındaki bilgisayarlar parçalarının bulunduğu bir depoda çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında okuldan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Öte yandan yangın dolayısıyla doğal gaz ekipleri de olay yerine geldi. Kapıların kilitli olduğunu fark eden ekipler kilitli kapının üzerinden atlayarak girdikleri okulda gaz akışını kesti. Yangın nedeniyle okulda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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