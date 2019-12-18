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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Manisa'da kadın şüphelinin, çocuklarının yanında yaptığı hırsızlık kamerada

Manisa'da kadın şüphelinin, çocuklarının yanında yaptığı hırsızlık kamerada

- Kadının markette çocuklarının yanında ürünleri inceleyip çantasına doldurmasıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde bir kadının, çocuklarının yanında marketten eşya çaldığı anları iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
Alınan bilgiye göre, 50. Yıl Mahallesi'nde çocuklarıyla markete gelen kimliği belirsiz kadın, bir süre market içerisinde dolaşarak ürünleri inceledi. Geldiği elektronik ürün reyonunda uzun süre keşif yapan anne, etrafta kimselerin olmamasından faydalanarak bazı elektronik eşyaları, kutusundan çıkardı ve çantasına doldurdu.Elektronik ürünlerin yanı sıra pek çok gıda ürününü de çantasına sokan kadın, eline aldığı birkaç ürünün parasını vererek marketten çıktı. Market çalışanları, gün sonunda reyonlardaki ürünlerde eksikliği fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.İki çocuğuyla markete gelen kadının, çocuklarının yanında hırsızlık yaptığı görüntülere ulaşan çalışanlar, görüntüleri polis ekiplerine verdi.Polis ekipleri, görüntülerdeki kadını arıyor.

Elektronik Ürün Güvenlik Kamerası Elektronik Eşya Hırsız Polis Ekipleri 

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