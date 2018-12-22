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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Manisa'da kaçak kazı operasyonu : 9 gözaltı - MANİSA

Manisa'da kaçak kazı operasyonu : 9 gözaltı - MANİSA

- Jandarma ekiplerinin kaçak kazı operasyonunda gözaltına alınan zanlıları sağlık kontrolüne getirmesi - Zanlıların jandarma araçlarına bindirilmesi Manisa 'da kaçak kazı operasyonu - Kültür ve Turizm Bakanlığınca koruma altında olan Sidas Antik Kenti'nde izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 9 kişi yakalandıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Demirci ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altında olan Sidas Antik Kenti'nde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 6 ay süren istihbarat çalışmaları sonucu antik kentte izinsiz kazı yapıldığı iddiasıyla bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, Sidas Antik Kenti'nde kazı yaptığı öne sürülen ve aralarında emekli bir yarbayın da bulunduğu 9 kişi suçüstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanıldığı belirlenen aletlerine ise el konuldu.Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.Durumu Manisa Müze Müdürlüğü yetkililerine bildiren ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede 2 metre derinliğindeki çukurda tavus kuşu figürlü tarihi bir mozaik olduğu tespit edildi.Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Jandarma Kaçak Kaçak Kazı Akalan Güvenlik Önlemi 

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