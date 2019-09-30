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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Manisa'da fabrika yangını

Manisa'da fabrika yangını

- Havlupan ve radyatör üreten fabrikada yangın - İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangına müdahale etmesi - Yanan fabrika çevresinde bekleyen vatandaşlar ve ambulanslarMANİSA (AA) - Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) havlupan ve radyatör üreten fabrikada yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikanın gece bekçisinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına Manisa Orman İşletme Şefliği arazözleri de destek verdi.Kimyasal malzemelerin de bulunduğu bölümdeki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Fabrika Sağlık Ekibi Gesi Gece Bekçisi Yangına Müdahale 

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