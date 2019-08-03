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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Manisa'da ev yangını

Manisa'da ev yangını

- Genel görüntü - Detaylar MANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Avşar Mahallesinde Faden Özcan (80) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.Faden Özcan'ın yangın çıktığı sırada komşularında olduğu öğrenildi.Yangında evi kullanılamaz hale gelen ve gözyaşı döken Özcan sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma Gözyaşı Sağlık Ekipleri 

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