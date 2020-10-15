Manda sürüsünün suda görüntüleri belgeselleri aratmadı

-Mandaların sudan geçmesi

-Suya giren mandaların suda yatmasından değişik planlarda detay

-Muhtar Süleyman Çağlı röp.

-Çoban Ömer Köksoy ile röp.

-Mandaların sudan çıkmasından görüntü

-Sürüden merada genel görüntü



( AFYON KARAHİSAR - ÖZEL)- 2 bin mandanın bulunduğu Küçükçobanlı Mahallesinin Muhtarı Süleyman Çağlın: "Bufalo sürülerinin olduğu belgeselleri izlerken aklımıza kendi mandalarımız geliyor" AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da mandaların sudan geçerek yayılma görüntüleri adeta Afrika bozkırlarındaki bufaloları anımsattı. Afyonkarahisar’ın meşhur kaymağının elde edildi binlerce manda sürüsünün sudan geçişi görsel şölen oluştururken, akıllara Afrika bozkırlarında çekilen belgeselleri getirdi. Yaklaşık 5 bin mandanın bulunduğu Afyonkarahisar’ın Merkeze 10 kilometre uzaklıktaki bin nüfuslu Küçükçobanlı mahallesinde 2 bin manda bulunuyor. Sabahın erken saatlerinde çobana emanet edilen mandalar, ilk olarak yalak denilen çeşmeden su içtikten sonra çaydan geçiriliyor. Bufalo sürülerini andıran mandaların sudan geçişi İhlas Haber Ajansı



kameramanları tarafından kayıt altına alındı. Çekilen görüntülerde tek eksik olan ise sadece timsah oldu. "Suyla oynamasını çok seviyorlar" Mahalle Muhtarı Süleyman Çağlın, görsel bir şölenin yaşandığı görüntüleri kendilerinin günde birkaç defa gördüklerini ve bu yüzden de alışkın olduklarını söyledi.



Belgesellerdeki bufalo sürülerinin sulardan geçtiğini izlediklerinde akıllarına hemen kendi manda sürülerinin geldiğini kaydederek, “Belgesellerdekiyle birebir aynı. Bunlar sadece evcilleştirilmiş hali. Mandalar suyu çok seven hayvanlardır. Otlamak için mutlaka buradan geçmek zorundalar. Günde 2-3 defa geçiyorlar. Suyla oynamasını çok seviyorlar. Suların içine çamur birikintilerin içinde saatlerce yatarlar kalkmazlar. Sürünün çobanı Ömer Köksoy ise “Burası aynı Afrika gibi” diyerek olaya esprili bir dille yaklaştı. (HK-GC-Y)



loading...