Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Manavgat’ta umumi tuvalette kadına cinsel taciz

Manavgat’ta umumi tuvalette kadına cinsel taciz

Şahsın ve kadının güvenlik kamerası görüntüleri

Jandarma Taciz İddiası Güvenlik Kamerası Cinsel Taciz Harekete Geç 

--zanlının jandarma aracından indirilerek adliyeye götürülmesi

( ANTALYA )- Biri tuvalette çocuklu kadın olmak üzere iki kadının taciz şüphelisi tutuklandı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 kadının cinsel tacize uğradıkları yolundaki şikayeti üzerine harekete geçen Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kısa sürede taciz zanlısını yakaladı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre taciz iddiası iki ayrı adreste iki farklı kadının şikayeti üzerine ortaya çıktı. İlk taciz ilçe merkezindeki bir umumi tuvalette gerçekleşti. Pusette küçük yaşta çocuğuyla birlikte tuvalete giren bir kadın hemen arkasından kadınlar tuvaletine giren bir kişinin kendisine cinsel tacizde bulunmaya çalıştığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Kadın tuvalete girmesi, arkasından, zanlının aynı tuvalete girmesi ve önce zanlının sonra çocukla birlikte kadının dışarı çıkması ise güvenlik kameralarına yansıdı. Tuvaletten çıkan erkek hızlı adımlarla hemen tuvaletin yanındaki merdivenlerden çıkıp gözden kaybolurken dışarı çıkan kadın bir süre çevrede adamı aradı ancak bulamadı. İsmi açıklanmayan kadın jandarma gidip şikayetçi oldu. Yine Kumköy mahallesinde bulunan turizm yolu üzerinde turizm çalışanı bir kadının da şikayeti üzerine harekete geçen jandarma iki taciz olayının şüphelisinin aynı kişi olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen şüpheli S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorusunun ardından adliyeye çıkartılan S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli S.A.'nın yaz sezonunda iş bulup çalışmak için kent dışından geldiği belirlendi.
İlgili Foto Galeriler
Tecavüz Edip Ölüme Terk Etti Ama...Tecavüz Edip Ölüme Terk Etti Ama...
Eniştem Beni Taciz Etti!Eniştem Beni Taciz Etti!
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı