Manavgat’ta umumi tuvalette kadına cinsel taciz

--zanlının jandarma aracından indirilerek adliyeye götürülmesi



( ANTALYA )- Biri tuvalette çocuklu kadın olmak üzere iki kadının taciz şüphelisi tutuklandı ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 kadının cinsel tacize uğradıkları yolundaki şikayeti üzerine harekete geçen Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kısa sürede taciz zanlısını yakaladı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre taciz iddiası iki ayrı adreste iki farklı kadının şikayeti üzerine ortaya çıktı. İlk taciz ilçe merkezindeki bir umumi tuvalette gerçekleşti. Pusette küçük yaşta çocuğuyla birlikte tuvalete giren bir kadın hemen arkasından kadınlar tuvaletine giren bir kişinin kendisine cinsel tacizde bulunmaya çalıştığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Kadın tuvalete girmesi, arkasından, zanlının aynı tuvalete girmesi ve önce zanlının sonra çocukla birlikte kadının dışarı çıkması ise güvenlik kameralarına yansıdı. Tuvaletten çıkan erkek hızlı adımlarla hemen tuvaletin yanındaki merdivenlerden çıkıp gözden kaybolurken dışarı çıkan kadın bir süre çevrede adamı aradı ancak bulamadı. İsmi açıklanmayan kadın jandarma gidip şikayetçi oldu. Yine Kumköy mahallesinde bulunan turizm yolu üzerinde turizm çalışanı bir kadının da şikayeti üzerine harekete geçen jandarma iki taciz olayının şüphelisinin aynı kişi olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen şüpheli S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorusunun ardından adliyeye çıkartılan S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli S.A.'nın yaz sezonunda iş bulup çalışmak için kent dışından geldiği belirlendi.

