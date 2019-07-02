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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Manavgat'ta orman yangını - ANTALYA

Manavgat'ta orman yangını - ANTALYA

- Yangın bölgesinde arazözlerden ve ambulanstan görüntü - Yangın yerinden detay görüntüler - Yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ederken görüntü Antalya 'da orman yangını - Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.Alınan bilgiye göre, Oymapınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 3 su ikmal, 3 ilk müdahale aracı ve 4 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.Yaklaşık 1 hektar alanda etkili olan yangın, yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, çıkış nedeni araştırılıyor.

İlk Müdahale Ormanlı Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

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