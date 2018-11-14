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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Manavgat'ta orman yangını (2) - ANTALYA

Manavgat'ta orman yangını (2) - ANTALYA

- Manavgat'ta orman yangını - Yangından detay görüntüler - Arazözlerden görüntü - Orman işçileri ve vatandaşların yangına müdahalesiGÜNCELLEME - Antalya 'da orman yangını - Manavgat ilçesinde arazi ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici: - "Alanda bir tehlike kalmadı, köye giriş engellendi, bir evde hafif bir hasar oluştu. Ahırlarda bulunan koyunlar kurtarıldı. Yangın kontrol altına alındı" - ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde arazi ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Manavgat ilçesi Aksaz Mahallesi'ndeki zeytinlik, tarla ve ormanlık alanda yangın çıktı. Antalya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipler 12 arazözle yangına müdahale etti.Alanda soğutma çalışmaları başladı.
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının öncelikle tarla ve zeytinlik alanda meydana geldiğini söyledi.

Arazideki yangının ormanlık alana da sıçradığını dile getiren Dikici, "Alanda bir tehlike kalmadı, köye giriş engellendi, bir evde hafif bir hasar oluştu. Ahırlarda bulunan koyunlar kurtarıldı. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapılıyor." dedi.
Bölge karanlık olduğu için ne kadar alanın zarar gördüğünü bilmediklerini belirten Dikici, tespit çalışmalarına sabah başlanacağını bildirdi.

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