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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Manavgat'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü - ANTALYA

Manavgat'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü - ANTALYA

- Yangın yerinden ve itfaiye ekiplerinden görünüm - İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları - Evde yanan ve bahçeye çıkartılan tüpler - Yanan evin odalarından görünüm - Ev sahibi Sıracettin Karakoç'un açıklaması - Ambulanstan görüntü - Yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın bir evde maddi hasara neden oldu.Şelale Mahallesi'nde Sıracattin Karakoç'a ait tek katlı evde yangın çıktı.Evden alevler çıktığının görülmesi üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.Yangında dumandan etkilenen Antika Karakoç, 112 Acil Servis ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Ev sahibi Sıracattin Karakoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının odun sobasından çıktığını söyledi.

Yangın sırasında evde misafirlerinin de bulunduğunu ifade eden Karakoç, dumandan etkilenen eşinin de sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Hastane İsaf Bild Kadın Hasta 

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