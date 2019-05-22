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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Manavgat şelalesinde su seviyesi yükseldi, turist bayram etti

Manavgat şelalesinde su seviyesi yükseldi, turist bayram etti

şelaleden detay

Şelale Hatıra Fotoğrafı Yükselen 

-ellerinde ayakkabılarıyla su taşan yerdeki turistler
-su içerisinde hatıra fotoğrafı çekmeleri

( ANTALYA ) ANTALYA

- Manavgat ırmağı üzerinde bulunan barajlarda üretim yapılması, ırmakta su seviyesinin yükselmesine neden olunca Manavgat ırmağında su seviyesi yükseldi. Yaz aylarında ırmağın coşkuyla akmasına nadir rastlanırken, şelaleye gelen turistler ise manzara karşısında adeta bayram ediyorlar. Ayakkabılarını çıkaran turistler seyir teraslarına kadar yükselen suya girip hatıra fotoğrafı çektiriyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde, Manavgat Şelalesi alışılmamış görüntülere sahne oluyor. Manavgat ırmağı üzerinde bulunan barajlarda enerji üretimi yapılması nedeniyle ırmakta su seviyesi yükselirken, Manavgat şelalesi de yükselen sular seviyesiyle adeta çağlamaya başladı.
Yükselen su seviyesi sebebiyle şelale yanındaki seyir teraslarını su basarken şelaleye gelen turistler bu durumu değerlendiriyor. Ayakkabılarını çıkararak suya giren turistler bir taraftan serinlerken, diğer taraftan şelalenin eşsiz manzarası önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor. Manavgat ırmağında yaz aylarında su seviyesinin yüksek olmasına az rastlandığını belirten esnaf, barajlarda üretim yapıldığında su seviyesinin yükseldiğini, üretimin durmasıyla birlikte seviyenin düştüğünü dile getirdiler.
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