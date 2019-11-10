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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Mamin: 'Türkiye ile Kazakistan arasında ticari hacmimizin her yıl katlanarak büyüdüğünü görüyoruz' - İSTANBUL

Mamin: 'Türkiye ile Kazakistan arasında ticari hacmimizin her yıl katlanarak büyüdüğünü görüyoruz' - İSTANBUL

Mamin: "Türkiye ile Kazakistan arasında ticari hacmimizin her yıl katlanarak büyüdüğünü görüyoruz" - İSTANBUL - Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'in basın toplantısıTürkiye - Kazakistan Hükümetlerarası KEK 11. Dönem Toplantısı - Kazakistan Başbakanı Askar Mamin: - "İki ülke arasındaki iş birliği ve ticaret hacmini, stratejik ortaklığımızla bundan sonra da geliştirerek devam ettirebileceğimizi düşünüyoruz" - "Türkiye ile Kazakistan arasında ticari hacmimizin her yıl katlanarak büyüdüğünü görüyoruz"İSTANBUL (AA) - Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, "İki ülke arasındaki iş birliği ve ticaret hacmini, stratejik ortaklığımızla bundan sonra da geliştirerek devam ettirebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.
Mamin, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Türkiye - Kazakistan Hükumetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı Protokolü imza töreninde konuştu.
Türkiye ve Kazakistan'ın birçok konuda karar aldığını belirten Mamin, "Bu toplantı, iki cumhurbaşkanımızın da katılacağı toplantıya, büyük katkı sağlayacaktır. Bizler burada iş birliği protokollerini imzaladık ve birçok konuda kararlar aldık. Bizler, bugün maksatlarımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ticari hacmin 3 milyar dolara ulaşması için az önce de belirttiğiniz gibi amacımız ve bizim iş adamlarımız, iş çevrelerimiz, günümüzde 4 bin 200'den fazla Türk iş sahasının ülkemizde olduğunu belirtmek istiyorum ve bunlar günümüzde başarılı çalışmalara imza atıyor." ifadelerini kullandı.Bu yılın ilk yarısı ile geçen yılın aynı dönemine kıyaslandığında Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliğinin giderek büyüdüğüne vurgu yapan Mamin, bundan sonra daha da güzel adımlar atılacağına inandığını kaydetti.
- "İş adamlarını yatırıma davet ediyoruz"Mamin, konuşmasını şöyle tamamladı:"Türkiye ile Kazakistan arasında ticari hacmimizin her yıl katlanarak büyüdüğünü görüyoruz. Bizim şu anda gerçekleştirmekte olduğumuz toplantı kararlarıyla daha önce alınan kararların gerçekleştiğini görüyoruz. Türkistan şehri, ruhani başkentimiz olarak daha çok gelişime ihtiyacı olan bir şehrimizdir ve bununla ilgili olarak da iş adamlarımızı burada yatırıma davet etmek istiyoruz. Birçok iş alanları yatırımcılar için uygun durumda. Türkiye'nin önde gelen iş adamları, iş çevreleri bizler için gerekli tüm şartların sağlandığı 20 anlaşmaya imza attığımıza şahit oldular. İki ülke arasındaki iş birliği ve ticari hacmini, stratejik ortaklığımızla bundan sonra da geliştirerek devam ettirebileceğimizi düşünüyoruz ve buna inanıyorum."

İmza Töreni Basın Toplantısı Cumhurbaşkanı Yatırımcı Milyar Dolar 

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