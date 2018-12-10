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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Maltepe’de plastik fabrikası alev alev yandı

Maltepe’de plastik fabrikası alev alev yandı

Fabrikadan görüntü

Fabrika İtfaiye Aracı Bild Plastik Fabrikası 

-Alevlerden görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Soğutma çalışmaları
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Maltepe’de bulunan 3 katlı bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, saat 05:00 sıralarında Maltepe Büyükbakkal Mahallesi Akif Sokak üzerinde bulunan 3 katlı plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre 3 bin 500 metrekare alana sahip plastik üretimi yapan fabrikada başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın fabrikanın iç kısımlarına doğru yayıldı. Yangın nedeniyle fabrika içerisinde patlamalar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangın da itfaiye ekipleri fabrika içerisinde soğutma çalışması yaptı. Ölen ya da yaralanan olmadığı yangın sonrası fabrikada maddi hasar meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise, Maltepe’de plastik fabrikasında çıkan yangına 48 itfaiye aracı ve 96 personel ile müdahale edildiğini bildirdi. Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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