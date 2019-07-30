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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Maltepe'de park halindeki otobüste yangın

Maltepe'de park halindeki otobüste yangın

olay yerinden görüntü

Yolcu Otobüsü Yangına Müdahale 

-Otobüsten detay
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Maltepe'de park halindeki otobüsün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Maltepe Küçükyalı Aydın Evler yolu üzerinde saat 20.00 sularında 34 GJJ 18 plakalı yolcu otobüsü park halindeyken arka motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Otobüsün arka motor kısmında meydana gelen yangını fark eden çevre sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yanma sonucu otobüsün arka kısmında ve motor bölümünde maddi hasar meydana geldi.
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