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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Maltepe’de hırsızlık yapan şahıs kamerada

Maltepe’de hırsızlık yapan şahıs kamerada

Hırsızlık anları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Adli Kontrol Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız Polis Ekipleri 


- Maltepe’de bir iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıs, Mobil Park Timlerince yakalandı. Şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir iş yerinde iki şahsın hırsızlık yapması sonrası polis ekipleri harekete geçti. Olayın faillerinden olduğu tespit edilen yaşı küçük Y.C. isimli şahıs, Mobil Park Timleri tarafından geçtiğimiz Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Aydınevler Mahallesinde yakalandı. Şahsın yapılan sorgusunda 2 ayrı ‘açıktan hırsızlık’ suçundan sabıkası olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Y.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Y.C. ile beraberindeki şahsın iş yerinde hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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