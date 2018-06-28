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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Maltepe'de çocukların motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada

Maltepe'de çocukların motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada

Çocukların motosiklete binişi

Kamera Bisiklet Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 

-Bisikleti motosiklete koymaları

( İSTANBUL - ÖZEL)- Motosiklet üzerinde hem 3 çocuğu hemde bisikleti taşıdı İSTANBUL

- Maltepe'de motosiklet üzerinde 3'ü çocuk 4 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü. Yolculuk sırasında motosiklette bir de bisikletin taşındığı inanılmaz anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Maltepe Bağlarbaşı Cemalbey Caddesi'nde dün 17. 00 sıralarında 3'ü çocuk 4 kişinin motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü. Bir adam motosiklete 3 çocukla birlikte bindi. Çocuklardan 2 tanesini motosikletin ön kısmına oturtan adam 1 tanesini de motosikletin arkasında bulunan kutunun üzerine oturttu. Bir de çocukların bisikletini motosikletin ayak kısmına yerleştiren adam bu kadarına da pes artık dedirtti. Motosiklet üzerinde yapılan tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. (BŞ-ZA- ÖY-
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