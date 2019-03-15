Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Maltepe Cemevi'nde hafriyat sorunu - İSTANBUL

Maltepe Cemevi'nde hafriyat sorunu - İSTANBUL

- Aydın Özdemir'in konuşması - Maltepe Cemevi'nin bahçesinden detay görüntüMaltepe Cemevi'nde hafriyat sorunu - Maltepe Cemevi'nin avlusunda inşaat nedeniyle oluşan hafriyatın 2 yıldır Maltepe Belediyesi tarafından kaldırılmadığını iddia eden Cemevi yönetimi ve mahalle sakinleri, hafriyatın kaldırılmasını bekliyorİSTANBUL (AA) - Maltepe Cemevi'nin avlusunda inşaat nedeniyle oluşan hafriyatın kaldırılmadığını öne süren Cemevi yönetimi ve mahalle sakinleri, hafriyatın kaldırılmasını bekliyor.Cemevi yönetimi adına açıklama yapan Aydın Özdemir, kaba inşaatı 2017 yılında tamamlanan Maltepe Cemevi'nin bahçesinde biriken hafriyatların kaldırılması için 2 yıldır beklediklerini belirterek, Maltepe Belediyesiyle görüştüklerini, ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal ile görüştüklerini ifade eden Özdemir, hafriyatı kaldırmamaları durumunda İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) hafriyatı kaldırması için dilekçe vereceklerini söylediğini, fakat Battal'dan bir cevap alamadıklarını anlattı.Aydın Özdemir, İBB'ye gönderdikleri dilekçeden olumlu sonuç aldıklarını, Büyükşehir Belediyesinin hafriyatı kaldırmak için Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Müdürlüğüne bağlı ekipleri cemevine gönderdiğini belirterek, "Burada Maltepe Belediyesi bir şekilde iç yazışmadan doğan 'yetki çatışmasını' kullanarak bu işi engellemeye çalışıyor." dedi.
Cemevi yönetimi ile mahalle sakinlerinin, hafriyatın kaldırılması için cemevi önündeki bekleyişi sürüyor.

Çatışma Cemevi 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı