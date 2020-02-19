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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Malkoç: 'Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmak çok kolay, ücret almıyoruz' - MARDİN

Malkoç: 'Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmak çok kolay, ücret almıyoruz' - MARDİN

Malkoç: "Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmak çok kolay, ücret almıyoruz" - MARDİN - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç sola gelmesi - Kamu Başdenetçisi Malkoç ve katılımcılardan detaylar - Kamu Başdenetçisi Malkoç'un konuşması - Kamu Başdenetçisi Malkoç'a plaket verilmesiKamu Başdenetçisi Malkoç, "İnsan, Toplum ve Medeniyet" konferansında konuştu: - "Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmak çok kolay, ücret almıyoruz ve kararlarımızı 6 ay içinde veriyoruz"MARDİN (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmak çok kolay, ücret almıyoruz ve kararlarımızı 6 ay içinde veriyoruz." dedi.
Malkoç, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen "İnsan, Toplum ve Medeniyet" konulu konferansta, Türkiye’nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine emin adımlarla gittiğini söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun genel görev ve tanımlarına değinen Malkoç, şöyle konuştu:"Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmak çok kolay, ücret almıyoruz ve kararlarımızı 6 ay içinde veriyoruz. Hangi konu olursa olsun bu kurumun kurulmasının amacı kamu. Devlet bu kadar hizmet sunuyor, hastaneniz, okulunuz aklınıza gelen bütün hizmetleri sunuyor. Diyor ki, ya ben bu hizmetleri sunarken eksiğim, noksanım, kusurum varsa veyahut bu hizmeti sunan kişi sabah evden çıkarken morali bozulmuş olabilir, morali bozulup da sana yanlış yaparsa, mahkemeye gitme bak bu kuruma gel. Biz şöyle sloganlaştırdık bunu 'İdare ile başınız düşerse dara ombudsmanlığı ara' diyoruz. Sadece kamu hizmetleri ile sizler arasındaki işlere bakıyoruz."Konferansa, Vali Mustafa Yaman, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Hastane Konferans Ombudsman Öğrenciler 

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