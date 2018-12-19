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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Malkara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Malkara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

KAR GÖRÜNTÜ

Karayolları Kar Yağışı 

-RÖPORTAJ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
İlçe genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde de yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Hava durumu sıfırın altında eksi 2 derece dolayında seyrediyor. Şehir dışından geldiğini ifade eden Emrah Boz isimli bir vatandaş, yoğun kar nedeniyle Malkara ilçe merkezinde mola verdiğini ifade etti.
İlçede esnaflık yapan Müslüm Önver, kar yağışının yoğun şekilde devam ettiğini ifade ederek, belediye ve karayollarının aksaklığa taviz vermediğini belirtti.
Öte yandan Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, Malkara Kaymakamlığı tarafından ilçede eğitim - öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. (HT-
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