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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Malkara'da 3 gün arayla ikinci kez patlamamış tank topu mühimmatı bulundu

Malkara'da 3 gün arayla ikinci kez patlamamış tank topu mühimmatı bulundu

TANK TOPU MÜHİMMATI GÖRÜNTÜ

Acil Servis Jandarma Güvenlik Önlemi Trol 

-KEPÇE
-JANDARMA KIRSALDAN GÖRÜNTÜ
--ARŞİV-

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde aynı mahallede 3 gün sonra ikinci kez patlamamış tank topu mühimmatı bulundu. Gözsüz Mahallesi kırsalı Taşlık mevkiine piknik yapmaya giden iki arkadaş, ateş yakmak için çalı parçası toplamaya çıktı. Çalıların arasında 75 mm çapında patlamamış tank topu mühimmatı olduğu ortaya çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Malkara İlçe Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Kepçe yardımıyla kazılan çukura konulan tank topu mühimmatı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. İmha işlemi sırasında jandarma, acil servis ve itfaiye ekipleri de görev aldı. Öte yandan 3 gün önce de aynı mahallenin Tavşantepe kırsalında 105 mm çapında tank topu mühimmatı bulunmuştu.
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