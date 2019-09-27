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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Malkara'da 19 kaçak göçmen yakalandı

Malkara'da 19 kaçak göçmen yakalandı

KAÇAK GÖÇMENLERİN GÖRÜNTÜSÜ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Kaçak Göçmen Jandarma Kaçak Akalan 


- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir minibüste 19 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Malkara-Süleymanpaşa yolu üzeri Alaybey Mahallesi mevkiinde uygulama yapan jandarma ekibi, bir minibüsü durdurdu. İçerisinde yapılan aramada Pakistan uyruklu 19 göçmenin olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler karakoldaki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
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