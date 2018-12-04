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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Malezya'da alışveriş merkezinde patlama: 3 ölü - KUCHİNG

Malezya'da alışveriş merkezinde patlama: 3 ölü - KUCHİNG

- Olay yerinden detaylarKUALA LUMPUR (AA) - Malezya 'nın Sarawak eyaletine bağlı Kuching kentindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.Yerel basındaki haberlere göre, şehirdeki alışveriş merkezi CityONE'da öğlen saatlerinde patlama oldu.Dükkan sahipleri ve müşteriler panik içinde dışarı kaçarken bölgeye ulaşan güvenlik güçleriyle arama kurtarma ekipleri, şu ana kadar 3 kişinin cesedine ulaştı.Olayda biri ağır 18 kişinin yaralandığı belirtildi.Güvenlik güçleri, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığının tahmin edildiğini açıkladı.

Alışveriş Gaz Sızıntısı Güvenlik Güçleri Alışveriş Merkezi 

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