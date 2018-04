Malazgirtli gençlerden nöbet tutan polislere sıcak çorba

-Polislere sıcak çorba ikramı

-Polisler ile hatıra resmi

-Şermin Çoruk,Güvenlik güçlerine kendi elleriyle pişirdiği çorbayı ikram etmesinden detaylar

-Gençlerden Abdullah Said Gönültaş röp

-Gençlerden Şermin Çoruk röp



( MUŞ - HD) MUŞ



- Muş’un Malazgirt ilçesindeki bir grup genç, Polis Haftası dolayısıyla yol kontrolü yapan polislere sıcak çorba ikramında bulundu. Gençler; Malazgirt-Bulanık, Malazgirt-Patnos ve Malazgirt-Ahlât karayolları üzerindeki kontrol noktalarında görev yapan Özel Harekât polisi, jandarma ve güvenlik korucularına çorba ikram edilerek, birlik ve beraberlik mesajları verildiler. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışan güvenlik güçlerinin yanında olduklarını belirten Malazgirtli gençlerden Abdullah Said Gönültaş, herkesin bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini söyledi.



Özel Hareket polisi, asker ve güvenlik korucularının hiçbir zaman yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Gönültaş, "Bizler Malazgirtli gençler olarak, güvenlik güçlerimize sıcak bir çorba ikramında bulunmak istedik. Genç kardeşlerimiz ile gelip uygulama noktalarında sıcak çorba ikramında bulunduk. Allah her daim güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Evlerimizde, annelerimizin kendi elleriyle pişirdikleri sıcak çorbayı sabah saatlerinde polis güvenlik noktalarında görev yapan güvenlik güçlerimize ikram etmek istedik. İlçemizdeki tüm güvenlik noktalarını arkadaşlarımızla ziyaret edeceğiz. Malazgirtli genler olarak, Malazgirt halkı olarak her zaman onların yanında olduğumuzu göstermek istedik" dedi.

“Kendi ellerliye pişirdiği çorbayı sabah namazında polislere ikram etti” Kendi elleriyle pişirdiği çorbayı güvenlik güçlerine ikram eden Şemin Çoruk ise, “Polis Haftası olduğundan dolayı, her gün bizim için nöbet tutan polislerimiz için de bir gün biz nöbet tutalım dedik. Devlete saygı polise saygıdır. Bizlerde bugün onlar için kendi ellerimizle pişirdiğimiz çorbaları dağıttık. Afiyetle yesinler. Tüm polislerimizin haftası kutlu olsun” diye konuştu.

Malazgirtli gençler, daha sonra ilçede görev yapan ve nöbette olan tüm güvenlik güçlerine evlerinde pişirdiklerini sıcak çorba ikramında bulundular. (VE-MSA-Y)