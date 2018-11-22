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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Malazgirt’te öğretmenler için tiyatro gösterisi yapıldı

Malazgirt’te öğretmenler için tiyatro gösterisi yapıldı

Malazgirtli öğretmenlerin keyifle oyunu izlemelerinden detaylar

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-Tiyatro oyunundan kesitler
-İlçe Kaymakamı oyunculara teşekkür konuşması detayı
-İlçe Kaymakamı oyuncular birlikte öğretmenleri tiyatro selamı ile selamlaması
-Tiyatro Balans Yönetmeni ve Oyuncusu Ömür Akkan konuşması

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’un Malazgirt Belediyesi tarafından organize edilen ‘Malazgirtli öğretmenler ve öğrenciler tiyatroyla buluşuyor’ etkinliği kapsamında İstanbul’da faaliyet gösteren Tiyatro Balans ekibi ilçe protokolü ve öğretmenlere özel gösteri yaptı. ‘Malazgirtli öğretmenler ve öğrenciler tiyatroyla buluşuyor’ etkinliği kapsamında 3 gün boyunca 2 seans öğrenciler ve son günde ‘Hikaye Kaymakam’ adlı oyunları ile Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın ve ilçede görev yapan öğretmenlere özel gösteri gösteri düzenlendi.
3 gün boyunca ilçedeki öğrencilere gösteri düzenleyen Tiyatro Balans ekibi 'Hikaye Kaymakam' adlı oyunuyla ilçe protokolü ile öğretmenler için oyunlarını sahneledi. Büyük beğeni toplayan oyunun sonunda bir açıklama yapan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Tiyatro Balans ekibine teşekkür ederek, " İlçemizde sosyal etkinliklerin az olması nedeniyle bazı etkinlikler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Özellikle öğretmen ve öğrencilerimiz için bu tür aktivitelerin yapılması ve onlarla birlikte olmak bizleri mutlu ediyor. Umarım ilerleyen zamanlarda bu tarz etkinlikleri yapmaya devam ederiz. Ben özellikle siz katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Tiyatro seyirciyle güzel, seyirciyle anlam kazanır. Bugünü anlamlandırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.
Tiyatro Balans Yönetmeni ve Oyuncusu Ömür Akkan ise İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın’a teşekkür ederek, tarihi Malazgirt ilçesinde bulunmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Müdür ve oyuncu Akkan, ”Yaklaşık 2,5 aydır Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da turnedeyiz. İki oyumuz var ‘Pembe Aslında Siyahtır’ ve ‘Hikâye Kaymakam’. Hikâye kaymakam oyunumuzda bir kaymakamın hem komik hem de düşündürücü hikâyeleri var. 3 gündür İlçe Kaymakamız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün misafiriyiz. Burada olmaktan son derece mutluyuz. Halkından memnunuz. Doğası çok güzel insanları çok güzel. Ben ve ekibim bizlere gönül kapılarını açan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Kültür Merkezi Konferans salonunda sahnelenen oyunu Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve ilçe merkez ve köy okulları öğretmenleri izledi.
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