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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Malatyalı esnaftan ‘Efsane Cuma’ kampanyası

Malatyalı esnaftan ‘Efsane Cuma’ kampanyası

detaylar

Alışveriş Saldırı 

-esnaf İrfan Yılmaz röp
-vatandaş
-detay

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da sebze-meyve pazarında esnaf ‘Efsane Cuma’ kampanyası başlattı. Gün boyu satış yapan esnaf, hem indirim yaptı hem de Cuma’nın ‘kara’ değil mübarek bir gün olduğunu dile getirdiler. Esnaf İrfan Yılmaz, “Cuma günü mübarek bir gündür. Müslümanların kutsal bir günü kara olarak adlandırılmasına tepki gösterdik. Kutsallarımıza böyle saldırılmasını istemiyoruz” dedi.
Yıl başına kadar her cuma indirim yapacaklarını dile getiren Yılmaz, vatandaşlarında kendilerine destek verdiğini söyledi.

Pazardan alışveriş yapan vatandaşlar da, kampanyaya destek verdi.
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