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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Malatya'daki terör operasyonu - 6 kişi tutuklandı

Malatya'daki terör operasyonu - 6 kişi tutuklandı

- Malatya 'daki terör operasyonu - Zanlıların adliyeden çıkarılışı Malatya 'daki terör operasyonu - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP ve DBP il yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 7 zanlıdan 6'sı tutuklandıMALATYA (AA) - Malatya 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK adına kentte eylem ve faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan eski ve mevcut HDP il yöneticileri Ahmet A, Özcan Ç, Aziz D, Ahmet Turan S. ile İnsan Hakları Derneği Malatya İl Başkanı Gönül Ö. ve DBT yöneticisi Nermin T. çıkarıldıkları nöbetçe hakimlikçe tutuklandı. Hasan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Malatya 'da 27 Kasım'da kent merkezi ile Yazıhan, Hekimhan ve Akçadağ ilçelerinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Terör örgütü PKK/KCK adına kentte eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alınmış, ikametlerinde ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.akları Derneği Malatya İl Başkanı Gönül Ö. ve DBT yöneticisi Nermin T. çıkarıldıkları nöbetçe hakimlikçe tutuklandı. Hasan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Malatya 'da 27 Kasım'da kent merkezi ile Yazıhan, Hekimhan ve Akçadağ ilçelerinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Terör örgütü PKK/KCK adına kentte eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alınmış, ikametlerinde ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Adli Kontrol Terör Operasyonu Terör Örgütü Irak Trol 

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