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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Malatya'da yılanların dansı böyle görüntülendi

Malatya'da yılanların dansı böyle görüntülendi

yılanlardan görüntü

( MALATYA ) MALATYA

Kayısı Bahçesi Cep Telefonu 


- Malatya'da kayısı bahçesinde yılanların dansı görüntülendi. Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu Mahallesi'nde bir kayısı bahçesinde 2 yılanın dansı görüntülere yansıdı. Birbirine kenetlenen yılanlar, uzun süre birbirine dolanarak dans edercesine hareket etti. O anı gören kayısı işçilerinden biri cep telefonu ile yılanların dansını kaydetti.
Bir müddet danslarına devam eden yılanlar daha sonra otların arasına girerek gözlerden kayboldu.
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