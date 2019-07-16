Malatya'da yılanların dansı böyle görüntülendi

- Malatya'da kayısı bahçesinde yılanların dansı görüntülendi. Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu Mahallesi'nde bir kayısı bahçesinde 2 yılanın dansı görüntülere yansıdı. Birbirine kenetlenen yılanlar, uzun süre birbirine dolanarak dans edercesine hareket etti. O anı gören kayısı işçilerinden biri cep telefonu ile yılanların dansını kaydetti. Bir müddet danslarına devam eden yılanlar daha sonra otların arasına girerek gözlerden kayboldu.
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