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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Malatya'da Silahlı kavgada müşteri vuruldu

Malatya'da Silahlı kavgada müşteri vuruldu

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ

( MALATYA ) MALATYA

Polis Silahlı Kavga Akalan Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 


- Malatya'da akrabalar arasında meydana gelen silahlı kavgada işyerinde müşteri olarak bulunan bir kişi açılan ateş sonucunda yaralandı. Olay, İnönü,Halep Caddesi kesişiminde meydana geldi.İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan akraba oldukları öğrenilen Ö.A ile A.Ş İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde olduğunu tespit ettikleri İ.A.'ya pompalı tüfekle ateş açtı.Açılan ateş sonucunda işyerinde müşteri olarak bulunan E.K. ayağına isabet eden saçmalar neticesinde yaralandı.Asıl hedef olan İ.A.'nın yara almadan kurtulduğu olayda şüpheliler olay yerinde yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede olay da kullanılan silah ile birlikte bir adet bıçak ele geçirirken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (HE-
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