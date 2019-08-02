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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı

olay yerinden detay görüntüler

( MALATYA ) MALATYA

Silahlı Kavga Gesi 


- Malatya’da çıkan silahlı kavgada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay, İnönü Caddesi eski köy garajı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selim K. (35) ile Deniz A. bir iş hanında karşılaştı. Bunun üzerine iki tarafta silahlarını çekerek birbirlerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu S. K. ve D.A. yaralandı. Yaralılardan Selim K. olay yerine çağrılan ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine, Deniz A. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan S.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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