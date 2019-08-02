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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yapmasıMALATYA (AA) - Malatya 'da meydana gelen silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.Şifa Mahallesinde iddiaya göre aralarında daha önce husumet bulunan S.K, ile D.A, arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Silahların kullanıldığı kavgada S.K ile D.A, yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.Yaralılardan S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Öte yandan, polis ekipleri olay yerinde bir otomobilin altında kavgada kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirdi.

Polis Silahlı Kavga Polis Ekipleri 

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