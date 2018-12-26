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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Malatya’da silah kaçakçılarına operasyon

Malatya’da silah kaçakçılarına operasyon

Operasyondan Görüntü

Kaçak Ruhsatsız Silah Silah Ticareti Mermi Trol 

-Ele Geçirilen Malzemelerin Sergilenmesi

( MALATYA )-8 adet ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi MALATYA - Malatya’da silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 adet ruhsatsız silah ile mermiler ele geçirildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar ile 7 farklı adrese baskın yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 7 adet farklı markalarda ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 85 adet tabanca mermisi ve 55 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere KOM şubeye götürüldü.
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