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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Malatya'da sıcak hava

Malatya'da sıcak hava

- Vatandaşların süs havuzu etrafında ve banklarda oturması - Serinlemek için meyan şerbeti içen vatandaşlar - Çeşme başında sıra olan ve serinlemeye çalışanlarMALATYA - Malatya 'da da Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hava sıcaklığı 35 derece ölçüldü. Kent merkezinde özellikle yaşlı, kadın ve çocuklar ağaç gölgelerinde, süs havuzlarının etrafında vakit geçirirken, çoğu vatandaş da sokaklardaki çeşmelerin önünde sıra oluşturdu.Ellerindeki kağıt ve broşürleri yelpaze yaparak serinlemeye çalışan Malatya lılar, güneşli alanlardan uzak durdu.Bazı vatandaşlar caddelerde satılan meyan şerbeti içerek serinlemeye çalıştı.

Hava Sıcaklığı Meyan Şerbeti Güneşli 

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