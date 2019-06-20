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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Malatya’da sağanak yağış

Malatya’da sağanak yağış

Yağmurdan görüntüler

Sağanak Yağış Bild Akalan Gökyüzü Meteoroloji 

-caddelerden görüntü
-vatandaşlar
-detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da öğle saatlerinden itibaren yoğun sağanak yağış etkili olmaya başladı.
Yağış sonrası kent merkezindeki bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Haziran ayında etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan Malatyalılar ıslanmamak için kuytu yerlerde yağmurun dinmesini bekledi. Kentte yağış sırasında gökyüzü birbiri ardına çakan şimşeklerle aydınlanırken uzmanlar, yıldırım, yağış ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Öte yandan meteorolojiden yapılan açıklamada, yağışın belli aralıklarla gün boyu devam edeceği bildirildi.

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