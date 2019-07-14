Malatya'da pompalı cinayeti: 1 ölü



- Malatya'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti. Olay,Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; H.Y. eniştesi olduğu iddia edilen Eyüp M.'ye otomobil ile takibe aldığı Fethi Gemuhluoğlu sokak içerisinde pompalı tüfekle 5 el ateş açtı.Açılan ateş sonucunda Eyüp M. kanlar içerisinde yere yığılırken, H.Y. Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği olayda Eyüp M. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın gerçekleştiği sokak içerisinde inceleme yapan polis ekipleri 4 boş 1 dolu tüfek kartuşu bulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

