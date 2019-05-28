Malatya'da otomobile silahlı saldırı : 2 ağır yaralı



- Malatya'da seyir halindeki bir aracı durduran kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen M.Ç.,V.T. Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde otomobilleri ile seyir halinde iken isimleri henüz öğrenilmeyen husumetlileri tarafından araçlarının önü kesilerek pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tutuldu. Açılan ateş sonucunda ağır yaralanan M.Ç. ile V.T. olay yerine çağrılan ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk ediliği olayda olay yerinde yaklaşık olarak 1 saat inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda tüfek kartuşu bulurken biri tabanca diğeri pompalı tüfek olmak üzere 2 adet de silah ele geçirdi. Olaya karışan araçların Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildiği olayla ilgili başlatılan soruşturma sürürken yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

