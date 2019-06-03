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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Malatya'da öfkeli baba dehşet saçtı

Malatya'da öfkeli baba dehşet saçtı

OLAY YERİ

( MALATYA ) MALATYA

Polis İntihar Girişimi Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da eski eşinin çocuklarını göstermediği iddia edilen baba intihar girişiminde bulundu. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir süredir eşinden ayrı yaşayan Ü.G. (24) sabah erken saatlerde ayrı yaşadığı eşinin Malik sokakta bulunan ikametine giderek çocuklarını görmek istedi.Eşinin, kendisine çocuklarını göstermemesi üzerine sinir krizi geçiren Ü.G. evin kapısının camını kırarak yerde aldığı cam parçası ile boğazını kesti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ü.G. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak başlatmış olduğu inceleme sürüyor. (HE-
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