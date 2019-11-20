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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Malatya'da korkutan yangın

Malatya'da korkutan yangın

yangından detaylar

Bild Yangına Müdahale Trol 

-itfaiye ekiplerinden görüntüler

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da bir eve ait ekmek damında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay,Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Ravza Sokak'ta bir eve ait ekmek damında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına alıp, söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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