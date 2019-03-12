Malatya'da iş yerine bir günde 2 silahlı saldırı



- Malatya’da bir iş yerine bir günde iki defa silahlı saldırıda bulunuldu. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde Niyazi Mısri Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Aynı iş yeri önüne 14.30 sularında otomobille gelen şüpheliler yanlarında getirdikleri silahla ikinci kez iş yerine ateş açtı.Açılan ateş sonucunda iş yerinin camlarına çok sayıda kurşun isabet etti.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan inceleme çok sayıda boş kovan bulunurken polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

