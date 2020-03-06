Malatya’da depremin yaraları sarılıyor

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( MALATYA ) -- Geçici konteynerlerin kurulumu sürüyor MALATYA



- Sivrice merkezli Elazığ depreminde 4 kişinin öldüğü 5 bine yakın evin ağır hasar gördüğü Malatya’da geçici konteynerlerin kurulumu sürüyor. Battalgazi ilçesinde 25 konteynerin montajı tamamlanarak, depremzedelerin kullanımına sunuldu. 24 Ocak günü Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen illerin başında gelen Malatya’da yaralar sarılmaya devam ediliyor. Hasar tespitlerinin büyük oranda bitmek üzere olduğu kentte evleri ağır hasar gören vatandaşlar için geçici barınmalar için konteynerlerin de kurulumları sürüyor. Battalgazi ilçesine bağlı Düzyol Mahallesinde de 25 konteynerin kurulumu tamamlanarak depremzedelerin kullanımına verildi.

Artçı depremlerin devam ettiği bölgede vatandaşlar, hasarlı evlerine giremezken, kendilerine tahsis edilen konteyner evlerde barınmaya başlayacak. Depremzedelerin tek isteği ise biran önce kendileri için yapılacak olan kalıcı konutların teslim edilmesi. Deprem sonrası yapılan yardımlardan dolayı herkese teşekkür eden depremzedeler, 6,8’lik büyük depremin ise travmasını halen atlamadıklarını söylediler. Mahalleye yakın bir alanda kurulan konteynerlerde hayatlarını devam ettiren vatandaşlar, şuan için ise hiçbir eksikliklerinin olmadığını ifade ettiler. Evi az hasarlı olan bazı vatandaşlar ise evlerinin bahçesinde kurdukları çadırlarda yaşıyorlar. (SD-



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