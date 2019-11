- Malatya'da acemi erler yemin etti

- -İl Jandarma Komutanlığı Lojistik Şube Müdürü Teğmen İnel konuşma

- -Askerler yemin etme



( MALATYA ) MALATYA



- Malatya'da eğitimlerini tamamlayan acemi erler törenle yemin etti. Malatya İl Jandarma Komutanlığı Eşref Bitlis Kışlası'nda 1999/4 tertip 69 acemi asker için yemin töreni düzenlendi.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanlığı Lojistik Şube Müdürü Teğmen İnel edilecek yeminin Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup bir asker olunduğunun kabul belgesi olduğunu ifade ederek, "Genç silah arkadaşlarım birazdan milletimizin bağımsızlığın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde şehitlerimizin manevi huzurunda anne ve babalarımızın şahitliğinde arkadaşlarınızla omuz omuza vererek gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatınızı feda edeceğinize namusunuz ve şerefiniz üzerinize ant içeceksiniz. İçeceğiniz bun ant vatan ve millet sevgisi vazife ve namus şeref anlamında olup dürüstlüğün emirlere mutlak itaat simgesi ve aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığı mensup bir asker olduğunuzun kabulün belgesidir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin inançlı kararlı savunucusu ve her an göreve hazır bir Kanun Ordusu olduğunda vurgulayan İnel, "Hürriyet ve bağımsızlığımızı toprak bütünlüğümüzün laik demokratik ve sosyal bir hukuk devleti devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin inançlı kararlı savunucusu ve her an göreve hazır bir Kanun Ordusu olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın bir ferdi olmaktan gurur duyun. Bu kutsal ocak'ta Atatürk düşünce sistemi ışığında aklı ve bilimi rehber edinen gönlü vatan ve vatan sevgisi ile dolu milli, ahlaki ve insani değerlere bağlı hukuk ve insan haklarına saygılı aldığı vazifeyi vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır prensibi ile görevini yerine getiren birer jandarma olarak yetiştirileceksiniz. Taşıdığınız üniformanın yüce milletimizin şerefinin simgesi olduğunu unutmayın. Değerli anne ve babalar, kutsal vatan görevini ifa etmek için bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız, çok kısa sürede gayret göstererek, karşınızda sarsılmaz bir iradeyle dimdik duruyor. Sizlerin huzurunda ant içmek için hazır bulunuyorlar. Bu görkemli tabloyu oluşturan evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır" diye konuştu.

Konuşmanın ardından askerler yemin etti. Daha sonra spor ve atış eğitimlerini başarıyla bitiren erlere hediye verildi.

Törenin ardından eğitimini tamamlayan erler, aileleriyle buluştu. (EA-SD-