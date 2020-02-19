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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Malatya'da 30 yıl öncesine ait uçaksavar mermisi bulundu

Malatya'da 30 yıl öncesine ait uçaksavar mermisi bulundu

olay yerinden görüntü

Yaşlı Kadın Uçaksavar Mermisi Polis Merkezi Polis Ekipleri Uçaksavar 

-mermi foto

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da 30 yıl öncesine ait patlamamış uçaksavar mermisi bulundu. Edinilen bilgilere göre, Serdengeçti Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1'inci katında ikamet eden yaşlı bir kadın daha önceki ikameti olan Tecde Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde 30 yıl önce bulduğu bir mühimmatı tarihi eser niteliği taşıdığını düşünerek, Kent Müzesi yetkililerini teslim etmek istedi.Kent Müzesi yetkileri mühimmatın patlamamış olan bir mermi olduğunu merminin polis ekiplerine teslim edilmesinin gerektiğini belirtmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirilirken, yaşlı kadının ikameti gelen polis ekipleri yaptığı inceleme de mühimmatın uçaksavar mermisi olduğunu tespit etti. Yaşlı kadın tarafından polis ekiplerine teslim edilen yaklaşık 30 yıl öncesine ait patlamamış uçaksavar mermisi incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. (HE-SD-
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