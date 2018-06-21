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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Malatya'da 2 ayrı olayda 2 kişi yaralandı

Malatya'da 2 ayrı olayda 2 kişi yaralandı

Bıçaklı kavga olayı detaylar

Silahlı Kavga Eğlence Merkezi Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Silahli kavga olay yeri detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da meydana gelen iki ayrı silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. İlk olay Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çamdere sokak içerisinde bulunan bir park içerisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş soncunda Onur K. (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Onur K. ilk müdahalesi bölgede bulunan bir özel hastanede yapıldıktan sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği park çevresinde incelemede bulunurken, olaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. İkinci olay ise, İzzetiye Mahallesi Özbek sokakta meydana geldi. Bir eğlence merkezi önünde iki grup arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga da Salih F. (24) aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı.Yaralı şahıs ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Salih F.'yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinde yaya olarak kaçan Emrah Y.'nin (26) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili polis ekiplerin başlatmış olduğu inceleme sürüyor.
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