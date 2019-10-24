Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
MAKÜ’lü bilim insanları hayvan hastalıkları için pomat üretti

MAKÜ’lü bilim insanları hayvan hastalıkları için pomat üretti

MAKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kale'nin açıklamaları

Hastalık Köpek Aşı Tedavisi Hayvancılık Hayvan 

-Laboratuvar dan yapılan çalışmadan detay

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucu hayvan hastalıkları tedavisinde kullanılacak pomat üretildi. Üretilen pomat ile hayvanlardaki meme siğilleri kısa sürede tedavi edilerek süt kayıpları önlenecek.Yürüttüğü projeler ile hayvancılık alanında önemli ilklere imza atan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), hayvancılık alanında önemli bir başarı daha elde etti. MAKÜ’lü bilim insanları tarafından yürütülen proje ile hayvanlardaki meme siğillerinin tedavisinde kullanılmak üzere yerli ve milli pomat üretimi çalışmaları sonuçlandırıldı. MAKÜ’lü bilim insanları 3 yıllık çalışmanın ardından meme siğilleri tedavisinde kullanılacak merhem geliştirdi. Buluşu gerçekleştirilen merhem sığır, keçi ve koyun gibi hayvanların yanı sıra kedi ve köpeklerin tedavisinde de kullanılabilecek."Hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek"Türkiye’de ilk kez üretilen yerli pomat ile aşı tedavisine gerek kalmadan hızlı ve etkili sonuç alınması hedefleniyor. Projeye ilişkin açıklamada bulunan MAKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kale, "Hayvanlardaki bulaşıcı siğillerin önlenmesinde etkili olan pomat ile sığırlardaki tedavi süresi bir aya düşerken, keçi ve oğlaklarda da bir hafta içerisinde olumlu sonuçlar alınıyor. Hayvanlardaki meme siğilleri hem süt kayıplarına hem de hayvanın satışına olumsuz etki ediyor. Pomat tedavisi ile bir yandan memenin hızla iyileşmesi sağlanırken diğer taraftan hayvanın ekonomik kaybı engellenmiş oluyor. İçerisinde 3 farklı formülasyon bulunan pomat, mukoza, hassas deri ve sert derilerdeki hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek" diye konuştu.
Patent başvurusu tamamlanan pomat, proje yürütücüsü MAKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kale adına tescillendi. Ürünün seri üretimi sonrası ihraç edilmesi de gündeme gelecek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı