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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Makilik alanda yangın - HATAY

Makilik alanda yangın - HATAY

- Yanan bölgeden görüntü - Ekiplerin yangın söndürme çalışması - Helikopterle yangına müdahale edilmesi Hatay 'da makilik alanda yangın - Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 5 hektar makilik alan zarar gördüHATAY (AA) - Hatay 'ın Defne ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın yaklaşık 5 hektar alanın zarar görmesine neden oldu.Dursunlu Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin yakınında bulunun makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, 2 arazöz, itfaiyeye ait çok sayıda su tankı ve bir helikopterle müdahale edildi.Alevler, evlere sıçramadan kontrol altına alındı.Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede içinde zeytin ağaçlarının da bulunduğu yaklaşık 5 hektar makilik alan zarar gördü.

Makilik Alan Helikopter Yangına Müdahale Trol 

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