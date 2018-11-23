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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Maket polis aracını gören frene bastı - ANKARA

Maket polis aracını gören frene bastı - ANKARA

- Maket polis aracını gören sürücülerin hızlarını düşürmeleri - Başta kaza kara noktaları olmak üzere karayollarına yerleştirilen maket polis aracını gören sürücülerin, araçlarının hızlarını düşürdükleri kameralara yansıdı - Maket araçların yerleştirildiği bölgelerdeki trafik kazaları yüzde 17,5 oranında azaldıANKARA (AA) - SERTAÇ BULUR/ORHAN ONUR GEMİCİ - Başta kaza kara noktaları olmak üzere kara yollarına yerleştirilen maket polis aracını gören sürücülerin araçlarının hızlarını düşürdükleri kameralara yansıdı.Emniyet Genel Müdürlüğünce kara yollarında, kazaların yoğun yaşandığı bölgelere bir süre önce 582 maket polis aracı yerleştirildi.Özellikle hız limitini aşan sürücülerde "yakalanma riski algısı" oluşturmak amacıyla başlatılan ve yerleri periyodik aralıklarla değiştirilen maket uygulamasıyla olumlu sonuçlar elde edildi.Üzerindeki tepe lambası ve şekli itibarıyla gerçek polis araçlarından ayırt edilemeyen maket araçlarının yerleştirildiği bölgelerdeki trafik kazaları yüzde 17,5 oranında azaldı. - Her iki istikametteki araçlar hızını düşürdüSürücülerin bu araçları gördüklerinde verdikleri tepkilerin tespiti amacıyla çalışma yapıldı.Çalışma kapsamında, maket aracın bulunduğu şeridin yanı sıra, karşı istikametten gelen araçların da hızlarını yasal limitin altına kadar düşürdüğü görüntülere yansıdı.

Polis Aracı Karayolları Tepe Lambası Akalan Hız Limiti 

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