Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Makas atmaya çalışırken önce duvara sonra otomobile çarptı

Makas atmaya çalışırken önce duvara sonra otomobile çarptı

OTOMOBİLİN MAKAS ATARAK İLERLEMESİ

Bild Kamera Cep Telefonu Direksiyon 

-ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLİ GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN KAZA YAPMASI
-DİĞER OTOMOBİLDEN ÇEKİLEN CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA )- Trafikte makas atarak ilerleyen otomobil kamerada-Araç içerisindeki yolcular kaza görünce neye uğradığı şaşırdı BURSA

- Bursa’da makas atarak araçların arasında ilerleyen otomobil sürücüsü, önce önündeki otomobile, sonra duvara çarptı. Kaza diğer bir otomobildeki cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Kaza, Mudanya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 STR plakalı otomobilin sürücüsü, makas atarak ilerliyordu. Önündeki otomobili sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ilk önce otomobile, sonra ise duvara çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kaza, başka bir otomobildeki vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, makas atarak ilerleyen otomobil kullanılamaz hale geldi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı