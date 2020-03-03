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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Makas atan sürücü araçlara çarpıp takla attı

Makas atan sürücü araçlara çarpıp takla attı

Yaralı sürücünün görüntüsü

İlk Müdahale Polis Elektrik Direği Osmanpaşa Sağlık Ekipleri 

-Takla atan araç ve kazaya karışan araçların görüntüsü
-Kamyonet sürücüsü röp.
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL -TOPLU)- Sultangazi’de bir sürücü önce duvara ardından başka araçlara çarparak takla atıp metrelerce sürüklendi İSTANBUL

- Sultangazi’de makas atarak ilerleyen sürücü önce duvara, ardından kamyonete çarparak takla attı. Metrelerce sürüklenip direğe çarparak durabilen otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza, Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziosmanpaşa istikametine doğru makas atarak ilerleyen 01 YZ 004 plakalı otomobil sürücüsü Enes Talha E. (20), aracın kontrolünü kaybetti. Önce yol kenarındaki duvara sonra bir kamyonete çarpan otomobil takla attı. Metrelerce sürüklenen otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçtan sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri hafif yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kazaya karışan araçlar yoldan çekilerek sıkışan trafik tekrar açıldı. Kazanın bir anda olduğunu söyleyen kamyonet sürücü Ahmet Muhammet Kurt, “Şeridimde ilerliyordum arkadan geldi vurdu. Takla atmış benden sonra. Beni de olduğum yerde döndürdü. Toplam 4 araç kazaya karışmış. Makas atıyormuş” dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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